Hindistan'da Dünyanın En Büyük Seçimi Başladı

Hindistan'da 6 hafta sürecek "Dünyanın en büyük seçimi" için oy verme işlemleri başladı.

Hindistan'da halk genel seçim için sandık başına gidiyor. Yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu dünyanın en büyük seçimi olarak nitelendirilen seçimlerde oy kullanma işlemleri yerel saatle 07.00'de başladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada halka rekor sayıda katılım çağrısında bulunarak, "Özellikle gençleri ve ilk kez oy kullanacak seçmenleri oy vermeye çağırıyorum. Her oy ve her ses önemlidir" dedi.

Dünyanın en kalabalık ülkesinde düzenlenen seçimlerde oy verme işlemi 6 hafta boyunca gerçekleştirilecek. Hindistan'da seçmenler, 5 yıllık dönem için 543 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nin (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere oy kullanacak. Seçimlerde çoğunluğu elde eden parti hükümeti kuracak ve adaylardan birini başbakan olarak atayacak.

Oy verme işlemi 7 aşamalı

Bugün Hindistan genelindeki 21 eyalet ve birlik bölgelerinde seçmenler oylarını elektronik olarak kullanacak. Büyük eyaletlerde oy verme süreci 7 aşamada yapılacak, bazı eyaletlerde ise bir günde tamamlanacak. Halk Meclisi'ndeki 80 sandalye, ülkenin 240 milyon nüfuslu en büyük eyaleti Uttar Pradesh'te 7 aşamalı yapılacak seçimle belirlenecek. Yaklaşık 102 milyon kişinin yaşadığı, 42 sandalyeye sahip Batı Bengal eyaletinde de seçimler 7 aşamalı olacak. Oy verme sürecinin 1 Haziran'da sona ereceği ülkede seçim sonuçları 4 Haziran itibarıyla açıklanacak.

Dünyanın en kalabalık ülkesinde neredeyse bir milyar insan, yazın zirvesinden 1 Haziran'a kadar süren tüm uygulamada oy kullanma hakkına sahip, sonuçlar belirlendi ve 4 Haziran için yeni bir sekme açılıyor.

Modi, üçüncü dönem için yarışıyor

Bu yıl gerçekleştirilen seçimler Hindu milliyetçisi Modi'nin siyasi nüfuzunu test edeceği için ülke tarihindeki en önemli seçimlerden biri olarak görülüyor. Seçim anketlerine göre Modi'nin Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) seçimi önde tamamlaması bekleniyor. 2019'daki seçimlerde 303 sandalye kazanan Modi, bu yıl 370 sandalye kazanmayı hedefliyor. Modi, seçimleri kazanması halinde ülkenin ilk başbakanı Jawaharlal Nehru'nun ardından art arda üçüncü kez iktidara gelen ikinci lider olacak. Üçüncü dönemi için yarışan Modi'nin hükümeti ve partisi, Hindu milliyetçisi politikaları nedeniyle Müslümanlar tarafından eleştiriliyor. - YENİ DELHİ