Hindistan'da bıyık bırakan kadın: "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da bıyık bırakan kadın: "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hindistan'da bıyık bırakan kadın: 'Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum'

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" dedi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde yaşayan Shyja adlı kadın, bıyığını kesmeyi reddederek, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum" dedi.

Hindistan'ın Kerala eyaletinin Kannur şehrinde yaşayan 35 yaşındaki Shyja'nın bıraktığı bıyık, büyük ilgi çekti. Shyja, kaşlarını düzenli olarak aldırırken, bıyığını alma ihtiyacı hissetmediğini dile getirerek, "Onsuz yaşamayı hayal edemiyorum. Korona virüs salgını başladığında, yüzümü kapattığı için sürekli maske takmayı sevmiyordum" dedi. Bıyığını çok sevdiğini, kocasının ve ailesinin bıyığını uzatma kararında ona destek olduklarını belirten kadın, sosyal medyada takdir topladığını ifade etti. Shyja toplum içinde tuhaf bakışlara maruz kaldığını ancak bunlara aldırış etmediğini belirtti.

Shyja sosyal medyadan gelen olumsuz tepkiler hakkında ise, "Sadece erkeklerin bıyık bıraktığı yorumları yapılıyor ve benimle dalga geçiyorlar. Bazen yorumlara gülmek için bakıyorum" ifadelerini kullandı. - YENİ DELHİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

India Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title