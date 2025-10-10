Hilmi Fırat Huzurevi, Yeni Binasına Taşındı

Söke'nin önemli sosyal kurumlarından biri olan Hilmi Fırat Huzurevi, 23 yıl sonra yeni binasına taşındı.

Yenicami Mahallesi'nde tren yolu altındaki binada hizmet veren huzurevi, zemin sıvılaşması riski nedeniyle Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin karşısında yer alan Yamanlar Özel Öğrenci Yurdu binasına taşındı. Huzurevi sakinleri, sabah son kez eski binada kahvaltı yaptıktan sonra yeni huzurevine nakledildi.

2002 yılında açılan Söke Hilmi Fırat Huzurevi binası, 23 yıl boyunca Söke ve çevresindeki yaşlılara kesintisiz hizmet verdi. Yapılan teknik etütlerde binanın yapısal olarak sağlam olduğu, ancak zeminde sıvılaşma riski bulunduğu tespit edilince kurum yaklaşık iki yıldır yeni bir bina arayışına girmişti. Sonunda geçici olarak taşınılan yeni binada hizmetler kesintisiz şekilde devam edecek. - AYDIN