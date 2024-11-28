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Highway Outlet AVM Esnafı Yönetimi Eleştirdi

Highway Outlet AVM Esnafı Yönetimi Eleştirdi
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Bolu Dağı'ndaki Highway Outlet AVM'de esnaflık yapan Mert Gözüaçık, yönetimsel sorunlara ve işçi çıkarımlarına tepki gösterdi. Esnaf, paraların resmi yollarla çalındığını ve AVM'deki temizliğin yetersiz olduğunu ifade etti.

Bolu Dağı'nda faaliyet gösteren Highway Outlet AVM'de esnaflık yapan bir vatandaş yönetime isyan etti. İşçi çıkarımlarına ve yönetimsel sıkıntılara tepki gösteren esnaf, "Dışarıdan getirdiği bir adam ve bir laptop ile resmi olarak paralar buradan yontuluyor. Temizlik işçileri, güvenlik görevlileri işlerinden edildi. Burada teknik personel kalmadı" dedi.

Bolu Dağı'nda faaliyet gösteren Highway Outlet AVM'de düğün salonu işletmeciliği yapan Mert Gözüaçık, yönetimsel sorunlara isyan etti. Yönetim tarafından paraların resmi yollarla çalındığını iddia eden Gözüaçık, esnafa Higway'in dar edildiğini dile getirdi. Kar yağışı sonrasında da AVM'de gerekli temizliğin yapılmadığını hem vatandaşın hem de esnafın mağdur edildiğini ifade eden Gözüaçık, çarpıcı iddialarda bulundu.

"Nasıl bir paranın döndüğünü tahmin edebiliyor musun Bolu halkı"

Highway'deki esnafın sesi olduğunu söyleyen Mert Gözüaçık, "An itibariyle Highway'in sesiyim bugün. Esnafa buralar dar ediliyor. ENS diye bir yönetim getirilmiş. Dışarıdan getirdiği bir adam ve bir laptop ile resmi olarak paralar buradan yontuluyor. Temizlik işçileri, güvenlik görevlileri işlerinden edildi. Burada teknik personel kalmadı. Kar yağmış araçlar AVM'ye girecek, giremiyor çünkü otopark hep kar dolu. İş yerleri iş yapamıyor. Kendi dertlerine düşmüşler. Neden? Senelik bazda da yaptıkları kardan pay alsın diye. 1 milyar 500 milyon TL, nasıl bir paranın döndüğünü tahmin edebiliyor musun Bolu halkı?" dedi.

"Terbiyesiz"

Dükkanının önünde kar birikintisi atıldığını söyleyen Gözüaçık, "Bütün AVM'nin biriken karlarını benim dükkanımın önüne atmış. Bana, 'Küreği eline al temizle' diyor. Sen ne yapıyorsun orada? Boş boş oturarak 100 bin lira maaş mı alıyorsun? Terbiyesiz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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