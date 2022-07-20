Hıfzıssıhha kurulu Eskişehir için yeni kararlar aldı - Haberler

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Hıfzıssıhha kurulu Eskişehir için yeni kararlar aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hıfzıssıhha kurulu Eskişehir için yeni kararlar aldı

Artan korona virüs vakalarıyla birlikte Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Artan korona virüs vakalarıyla birlikte Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni kararlar alındı.

Eskişehir'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından artan korona virüs vakalarından dolayı yeni kararlar alındı. Eskişehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yayınlanan kararlara göre, vaka sayıları nedeniyle kentte bulunan üniversite, özel ve kamu hastanelerine korona virüs şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavileri öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirileceği ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmeyeceği belirtildi. Ayrıca kurul, vaka sayıları göz önünde bulundurularak üniversite, özel ve kamu hastanelerinin korona virüs yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılması şeklinde karara vardı. Hastaların başvuracağı korona virüs çağrı merkezi ve filyasyon merkezinde görevli personel sayısının ise vaka sayıları ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine karar verildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hıfzıssıhha Kurulu Eskişehir Yerel Haberler

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