Hıdrellez programına halk yoğun ilgi gösterdi - Haberler

Bayırköy'de gerçekleştirilen Hıdrellez programına halk yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Bayırköy Beldesi'nde, Belde Belediye Başkanlığı koordinesiyle hıdrellez programı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen programa halk yoğun ilgi gösterirken Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, İl Müftüsü Ali Erhun ve kurum amirleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, ilahi dinletisi, halk oyunları gösterisi ve mehteran konseri ile devam etti. Daha sonra şifalı pilav ikramında bulunuldu.

Yoğun katılımları için belde halkına ve il protokolüne teşekkürlerini ileten Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde her yıl geleneksel hale getirdiğimiz Hıdrellez bahar senliklerimizi, korona virüs (Covid-19) dolayısıyla, verdiğimiz, iki yıl aranın ardından çok şükür ki bu yıl yeniden birlik beraberlik içerisinde kutladık" dedi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ise, böyle günlerin birlik ve beraberliği güçlendirdiğine değindi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel