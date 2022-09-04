Hıdırlık Kulesi'nde Arkeolojik Kazılar Sona Yaklaştı

Antalya'da bulunan Hıdırlık Kulesinde arkeolojik kazılarda sona gelindi. Bölgede uzman arkeolog ve ekiplerin yürüttüğü detay çalışmaları sürüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için 2020 yılında başlattığı kazı çalışmasında sona yaklaşıldı. Detay çalışmalarının da tamamlanmasıyla kazı bölgesinde çevre düzenleme çalışmasına geçilecek.

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Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştirilen, uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında ilk olarak 1927 yılında yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel, su kanalları ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Daha sonra Hıdırlık Kulesi'nin Güney kısmında yapılan çalışmalarda hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen alanda ısıtma sistemi ve kanal kalıntıları açığa çıkarıldı.

Detay çalışmalarında geometrik desenli taban mozaikleri ile balıksırtı pişmiş toprak yer döşemesine ulaşıldı. Hıdırlık Kulesi'nin Kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda ise kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kuzey kısmında bulunan yapıların güvenliği açısından istinat duvarı örüldü.

KONAĞIN PARÇASI OLABİLİR

Ekibin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında son olarak ise Hıdırlık Kulesi'nin Güney kısmında falezlerden denize inen merdiven basamakları buluntusuna ulaşıldı. Yetkililer, hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen bulgular ile denize inen merdivenin aynı alanda bulunması nedeniyle konak tarzı bir yapının parçası olabileceğini tahmin ettiklerini söyledi.