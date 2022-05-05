Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde kutlanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde kutlanacak

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde kutlanacak

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde coşkuyla kutlanacak.

KÜTAHYA (İHA) - Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ve Kütahya'nın fethinin 948. yıl dönümü, yarın Hisar Kalesi'nde coşkuyla kutlanacak. Kütahya Valiliği'nin himayelerinde Kütahya Belediyesi ile İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenecek etkinlikler Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlayacak.

Protokol konuşmaları, halk oyunları ve mehteran gösterileri ile devam edecek etkinliklere katılan Kütahyalılara çeşitli ikramlarda bulunulacak. Yarın akşam ayrıca belediye bahçesinde konser ve havai fişek gösterileri yapılacak. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi, Kütahya Valiliği, Hıdırellez, Kütahya, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title