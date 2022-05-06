Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı - Haberler

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Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Güldemet Kızıl - Yerel
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Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı Muğla'nın Marmaris ilçesinde baharın müjdecisi olarak ta kabul edilen 5 Mayıs Hıdırellez sahilde binlerce kişi ile kutlandı.

MARMARİS, MUĞLA (İHA) - Hıdırellez Marmaris'te coşku ile kutlandı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde baharın müjdecisi olarak ta kabul edilen 5 Mayıs Hıdırellez sahilde binlerce kişi ile kutlandı. Marmaris Belediyesi Kültür ve Sosyal işleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kutlama şölene dönüştü, yerel sanatçılar konser verdi, DJ performanslar ile sevilen şarkılar çalındı.

Kemeraltı Mahallesi'nde bulunan Halk Plajı'nda saat 19.30'da başlayan kutlamalarda sahile ateş çukurları kazıldı. Gelen vatandaşlar ve çocukları ateşin üzerinden atladı. Etkinliğe katılanlar, canlı ve DJ performans müzikler ile saat 23.00'e kadar eğlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün sivil asayiş polisleri ile geniş güvenlik önlemleri aldığı etkinlikte, Hıdırellez kutlamalarına gelen vatandaşlar çok eğlendiklerini belirterek böyle biz organizasyon düzenlendikleri için Marmaris Belediyesine teşekkür etmeyi ihmal etmediler.

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Yerel

Hıdırellez, Marmaris, Muğla, Mayıs, Yerel, Haberler

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