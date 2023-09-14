Hiç sinemaya gitmediler sinema ayaklarına geldi

Adana'da faaliyet gösteren 'Ogün Abi Derneği', daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukların ayağına sinemayı götürdü.

Adana'da faaliyet gösteren 'Ogün Abi Derneği', daha önce hiç sinemaya gitmemiş çocukların ayağına sinemayı götürdü.

Adanalı hayırsever Ogün Sever Okur'un kurduğu 'Ogün Abi Derneği', kentteki binlerce ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşarak yardımlarda bulunuyor. Dernek, son olarak merkez Yüreğir ilçesine bağlı Koza Mahallesi'nde hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş çocukların ayağına sinemayı götürdü. Çocuklara önce meyve suyu ve kek dağıtıldı ardından çocuklar sinemalarda yayınlanan bir çizgi filmi izledi.

Etkinliğe Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık'ta katıldı. - ADANA