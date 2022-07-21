Hiç görülmedik bolluk bekleniyor: Balıkçılar gözünü oraya dikti

Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de bugüne kadar hiç görülmedik bir palamut bolluğu yaşandığı duyumlarını aldıklarını ifade ederek, şimdiden 1 Eylül için hazırlıklara başladıklarını belirtti.

Balıkçılıkta av yasağının başlamasıyla sezonu bitiren Tekirdağlı balıkçılar, Karadeniz'de büyük bir palamut bolluğu olduğu duyumu üzerine av yasağının kalkacağı 1 Eylül'e 40 gün kala şimdiden hazırlıklara başladı. Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağ tadilatı ve tamir işlerine başlayan balıkçılar, "Palamut demek bizim için toplu para demek" dediler.

"Allah'ın izniyle bir şeyler olacak"

Balıkçı Önder Dedeler, "Bizde hazırlık yapıyoruz. Karadeniz'de bugüne kadar görülmedik bir balık bolluğu var diyorlar. Ama Cenab-ı Allah'ın izniyle biz de bu sezon bol olmasını diliyoruz. Bu sene palamut daha çok bekleniyor. 2 seneden beri zaten olmadı. Ha bu oranın kendi balığı da olabilir. İnşallah Cenab-ı Allah'ın izniyle bir şeyler olursa halkımız da ucuz balık yerse, e tabii ki biz de kendimizi toparlarız. Şu an ağlarımızı tamir bakım işlerimizi yapıyoruz. İnşallah bu sezonda güzel bir balıkçılık olur. Öyle de gözüküyor. Allah'ın izniyle bir şeyler olacak. Geçen sene biraz lüfer oldu. Çinekopta var denizde" dedi.

"Palamut demek bizim için toplu para demek"

Dedeler, ilk hedeflerinin palamut olduğunu ifade ederek, "Bizim çiftçiler gibi tarlayı ekmiş gibi bir sezonumuz var. Eğer biz bu 3 ay içerisinde kışlığımızı toparlayamaz, borçlarımızı ödeyemezsek bir daha hiç ödeyemeyiz. Palamut demek bizim için toplu para demek. Diğerleriyle ancak evi geçindirirsin, mazot alırsın. Günlük harçlığın olur. Ama palamutta öyle değil. 2-3 tane kuvvetli balık tutarsın hem kışlığın çıkar hem de bütün masraflarını ödemiş olursun" şeklinde konuştu.

"Allah izin verirse bol bir palamut bekliyoruz"

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bu sene Karadeniz ile yapmış olduğumuz istişarelerde Allah izin verirse bol bir palamut bekliyoruz. Oradaki arkadaşlarımız bu sene palamudun bol olacağını söylüyorlar. Vatandaşımız uygun ve ucuz balık yiyecek inşallah. Hazırlıklarımıza başladık. Bakımlarımızı yapıyoruz, tamirlerimizi yapıyoruz. Allah izin verirse 1 Eylül'de 'Vira bismillah' diyeceğiz. Bu sene 12 metre altındaki teknelerimizin Karadeniz'e gitme ihtimalleri var. İnşallah Tekirdağ'daki 5-6 arkadaşımız, inşallah Eylül'ün 1'inden ekimin sonuna kadar Karadeniz'de balıkçılık yapacak" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel