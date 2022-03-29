Heyelanda hayvanlarını kaybeden aileye Vali Sonel'den yeni hayvan desteği

ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, heyelan sonucu büyükbaş hayvanları ve köpeği telef olan Türkmen ailesini yeni hayvanları ile buluşturdu.

26 Mart 2022 Cumartesi günü yaşanan heyelanın ardından Altınordu ilçesinin Güzelyalı Mahallesi'ne giderek vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan Vali Tuncay Sonel, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile birlikte heyelan sebebiyle üç büyükbaş hayvanları ile bir köpeğini kaybeden Hanife-Erol Türkmen çiftine temin edilen hem 3 büyükbaş hayvanı buzağıları ile birlikte bir yavru köpeği teslim etmenin mutluluğunu yaşadı.

Vali Tuncay Sonel'i büyükbaş hayvanları ve kucağındaki köpeği ile birlikte gören Hanife-Erol Türkmen çifti oldukça duygulandı ve gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşlarla bir süre sohbet eden ve mahalle sakinlerinin sorunlarını dinleyen Vali Sonel, "Allah'a şükürler olsun can kaybımız olmadı. Hanife teyzemiz gözyaşları içinde bizlere hayvanlarının telef olduğunu söylemişti. Bir kez daha belirtmek isterim ki devletimiz vatandaşımızın yanındadır. Telef olan hayvanlarımızın yerine 3 ineği buzağıları ile ayrıca birde köpeğimizi alarak bugün ailemize teslim ettik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Vali Sonel, "Yaşlı olan gözlerde bugün tebessüm ve sevinci görmenin heyecanını hep birlikte yaşadık" dedi ve Güzelyalı Mahallesi sakinlerine geçmiş olsun dileklerini bir kez daha iletti.

Heyelan dolayısıyla 3 ineği ile bir köpeğini kaybeden ve bugün Vali Sonel tarafından iki gün içinde büyükbaş hayvanlarına ve köpeğine kavuşan Hanife-Erol Türkmen çifti yaptıkları açıklamada, "Allah devletimizden ve valimizden razı olsun, heyelan olduğu günden beri bizleri yanlız bırakmadı ve telef olan hayvanlarımızın yerine yenisini alarak bizleri çok duygulandırdı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Allah başımızdan sizleri eksik etmesin" diyerek, duygularını dile getirdiler.

Güzelyalı mahallesi muhtarı Muzaffer Türkmen ise, "Valimiz Tuncay Sonel, mahallemizin gözyaşlarını dindirdi. Telef olan hayvanların yerine yenisini alarak bizzat kendisinin getirmesi bizleri oldukça duygulandırdı" ifadelerine yer verdi. - ORDU