Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli ulaşıma açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16: 00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.
BOLU (İHA) - Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Bolu Dağı Tüneli 16: 00 itibarıyla ulaşıma açılıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü, 2 Nisan da heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tünelinde heyelan kaldırma çalışmalarının sona erdiğini temizlik çalışmalarının ardından tünelin 16: 00 itibariyle ulaşıma açılacağını duyurdu. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel