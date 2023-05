Hesna nine elektrikle sadece 6 yıl yaşayabildi

50 yıl boyunca evinde elektrik olmadan yaşadığı için haberlere konu olan Hesna Usu, sadece 6 yıl elektrikle yaşadıktan sonra 93 yaşında vefat etti.

Eskişehir'de 75'inci Yıl Mahallesi'nde yaşayan Hesna Usu, evinde 50 yıl boyunca elektrik olmadan yaşadı. Hesna nine, elektrik için başvuru yapmasına rağmen maddi nedenlerden dolayı bir türlü hayal ettiği televizyona ve buzdolabına kavuşamamıştı. 1967 yılında eşinin yaptığı evde yaşayan Hesna nine, 6 yıl önce İhlas Haber Ajansı'nın haberinden sonra yapılan çalışmalar sayesinde elektrikle tanışmıştı. 2017 yılında teknolojik aletlere ve ışığa kavuştuğunda çocuklar gibi şen olan Hesna nine, sadece 6 yıl elektrikle yaşayabildi. Hesna ninenin cenazesi evinin yakınlarındaki Kıravdan Mezarlığına defnedildi.

"Herkesin Hesna ninesiydi"

Hesna ninenin torunu Ahmet Usu, babaannesinin uzun yıllar boyunca zorlu bir hayat yaşadığını anlattı. Babaannesinin evine elektrik bağlandığı zaman çok mutlu olduğunu belirten Usu, "Yıllardır zaten dağ evinde yaşıyordu. Elektriğine falan da geç kavuştu zaten biliyorsunuz. Yani onun için zorlu bir hayat geçti diyebilirim. Ama hiçbir zaman çizgisini bozmadı güzel bir insandı. Herkesin başı sağ olsun Türkiye'de de tanınıyordu zaten. Elektriğine geç kavuştuğu için gündeme gelmişti. Güler yüzlü bir insandı sevecen herkes severdi kendisini. Kendisi herkesin Hesna ninesiydi. Allah taksiratını affetsin. Kendisi 1930 doğumluydu 93 yaşında. Bu kayıtlı olan, belki de yaşı 100'ü geçmiş de olabilir " ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR