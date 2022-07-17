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Erzurumlular sıcak havadan memnun

İhlas Haber Ajansı - Çağrı Korkmaz - Yerel
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Erzurumlular sıcak havadan memnun Erzurumlu vatandaşlardan sıcağa güldüren yorum: 'Dalımız yeni ısındı' Erzurum'da son zamanların en sıcak geçen hava durumları yaşanıyor.

Erzurumlular sıcak havadan memnun

Erzurumlu vatandaşlardan sıcağa güldüren yorum: 'Dalımız yeni ısındı'

ERZURUM - Erzurum'da son zamanların en sıcak geçen hava durumları yaşanıyor. 34-35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıklarından ise Erzurumlu vatandaşlar memnun durumda.

Erzurum'da 34-35 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları bunaltıcı seviyelere ulaştı. Soğuk geçen kış aylarından sonra ise sıcak havaları özleyen Erzurumlu vatandaşlarda ısınmak için caddelere çıktı. Daha yeni ısınmaya başladıklarını belirten vatandaşlar Erzurum'un soğuğu da sıcağı da zarar vermez diye konuşurken, Mehmet Nihat Aslan isimli vatandaş sıcak havayla ilgili verdiği cevaplarla güldürdü. Öte yandan Erzurum'da son zamanların en sıcak yaz ayları yaşanıyor. Hava sıcaklığı 34 dereceye kadar çıkan Erzurum'da vatandaşlar sıcak geçen havalardan memnun olduklarını ifade ediyor. Bazı vatandaşlar ise güneş ışınlarından korunmak için sokağa şemsiye ile çıkıyor.

İhlas Haber Ajansı / Çağrı Korkmaz - Yerel

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