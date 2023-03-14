Herkes arsa fiyatlarını artırırken o bağışladı

Türkiye'nin yaşadığı deprem felaketinin ardından insanlar müstakil ev yapabilmek için arsa arayışına girerken, fiyatları astronomik şekilde yükseldi. 77 yaşındaki Hikmet Aslansarı ise 215 metrekare arsasını Çukurova Belediyesine bağışladı.

Hikmet Aslansarı, Şambayadı bölgesinde bulunan arsasını belediyeye bağışlamak istediğini belirterek Başkan Soner Çetin'den randevu aldı. Başkan Çetin'in 2 yıl önce Sarıhamzalı Camisi'ne yardım ettiğini hatırlatan Aslansarı, " Soner Çetin'i tanıyorum, dürüstlüğünü biliyorum. İki yıl önce cami için yardım istediğimizde hiç tereddüt etmedi ve camimizin fayanslarını yaptırdı. İyi yerlerde kullanacağından emin olduğum için ben de arsamı Çukurova Belediyesine bağışlamak istiyorum" dedi.

Başkan Çetin'in herkese yardım eden, çalışkan bir insan olduğunun altını çizen Aslansarı, "İnanıyorum ki başkan bu arsayı en doğru şekilde kullanacaktır" şeklinde konuştu.

"Fırsatçılar utansın"

Bu davranıştan oldukça etkilenen Başkan Soner Çetin de Hikmet Aslansarı'ya teşekkür ederek, "2 yıl önce iyilik olarak değil, görevimiz gereği yaptığımız bir şey bugün farklı bir şekilde ödüllendiriliyor. İbadethaneler konusunda ne kadar duyarlı olduğumuz herkes tarafından biliniyor. Biz görevimizi yaptık" diye konuştu.

Deprem sonrası insanların yüksek katlı binalardan kaçtığını ve müstakil yapılara yöneldiğini belirten Çetin, "Hemşehrilerimiz müstakil ev yapmak için arsa arayışına girdi. Bunu fırsat bilenler 2 liralık arsayı 10 liraya satma çabasında. Bu fırsatçılar belki Hikmet amcanın bu davranışından dolayı biraz utanırlar" diyerek düşüncesini aktardı. - ADANA