Hereke Halısı ilgi gördü - Haberler

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Hereke Halısı ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Hereke Halısı ilgi gördü

Körfez Belediyesi'nin Erzurum Tanıtım Günleri'nde bulunan standı ilgi gördü.

Körfez Belediyesi'nin Erzurum Tanıtım Günleri'nde bulunan standı ilgi gördü. Misafirler özellikle Hereke Halısı'nın yapılış aşamasını merakla izledi.

Körfez Belediyesi'nin, Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'nde bulunan standı, büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler standı ziyaret ederek, Körfez'in tarihi ve turistik değerleriyle ilgili bilgi sahibi olurken, en fazla ilgiyi de Hereke Halısı gördü. Her ilmeği ayrı bir emek olan Hereke Halısı'nın yapılış aşamasını izleyenler, zaman zaman tezgaha oturup deneme de yaptı. Çat Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan ve Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar da ilmek atan isimler arasındaydı. Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan, Erdoğan ve Yaşar'a bilgi verdi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Körfez Belediyesi, Kocaeli, Erzurum, Körfez, Yerel, Haberler

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