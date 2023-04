Her sene müzikli geçen bayram telaşı, bu sene deprem bölgesinde sessiz geçiyor

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala rengarenk bayram şekerleri tezgahlardaki yerini aldı.

Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilecek renkli ve lezzetli bayram şekeri alışverişi yapan vatandaşlar, tarihi Sur ilçesindeki dükkanlarda yoğunluk oluşturuyor.

Her sene müzikle satışı yapılan bayram şekerlerinin bu sene müziksiz satıldığını söyleyen 10 yıllık kuruyemiş işletmecisi Tayfur Birtane, deprem sonrası yaraların daha sarılmadığını belirtti.

Şeker fiyatlarında geçen seneye göre 35 TL'lik bir artışın söz konusu olduğunu ifade eden Birtane, "Her bayrama yakın merkez Sur ilçemiz hareketli oluyor. Halkımız genellikle alışveriş yaptığında tarihi ilçemizi tercih ediyor. Her sene bayrama yakın onlarca ton şeker satıyoruz. Geçen yıl 60 ton satmıştık. Bu yıl 100 ton şeker alıp tezgahlara koyduk ve satacağımıza inanıyoruz. Şu sıralar günlerimiz hüzünlü ve kederli geçiyor. Halkımızda büyük bir moral bozukluğu var. Her sene dükkanımızda müzik açardık, bu yıl depremden dolayı öyle bir şey yapmadık. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşamayız. Şeker fiyatları geçen yıl 55 lira iken bu yıl 90 liraya yükseldi. Yine de doğu halkı bayramlık şekerlere ilgi gösteriyor" dedi. - DİYARBAKIR