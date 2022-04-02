'Her Muhtarlığa Bir Kütüphane' için ilk kitaplar geldi

İZMİR (İHA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 'Her Mahalleye Bir Kütüphane' kampanyası için ziyaretçilerine yaptığı "Bana çiçek ve hediye değil, kampanya için kitap getirin" çağrısı karşılık buldu. Başkan Soyer'in dünkü ziyaretçileri kampanyaya destek olmak için kitap getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bilgiye erişimde fırsat eşitliği ilkesiyle başlattığı "Her Mahalleye Bir Kütüphane" kampanyası için ilk destekler geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dünkü ziyaretçileri İspanya Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Hector Castaneda, İzmir Kent Konseyi yönetimi ve İzmir Özel Türk Koleji erkek basketbol takımı Başkan Tunç Soyer'in önceki gün 200 kitap bağışıyla başlattığı kampanyası için kitap getirdi. İzmirlileri kampanyaya kitap bağışlamaya çağıran Başkan Soyer, ziyaretçilerine de "Lütfen bana çiçek ve hediye yerine kampanyamız için kitap getirin" diye seslenmişti.

İzmirliler kampanyaya ikinci el kitapla da destek olabiliyor. Ancak kampanya çerçevesinde ansiklopedi kabul edilmiyor. Bağışçıların yıpranmamış, yırtılmamış ve okunabilir kitaplarını, üzerine "Her Mahalleye Bir Kütüphane" yazacakları bir koliye koyarak; Kent Kütüphanesi, Şato Kütüphanesi, Tarihi Havagazı Fabrikası Araştırma Kütüphanesi, Yahya Kemal Beyatlı Kütüphanesi, Güzelbahçe Kütüphanesi, Işılay Saygın Kütüphanesi, Sasalı Tarım Geliştirme Merkezi Kütüphanesi, Ahmet Piriştina Arabalı Vapuru, Fethi Sekin Arabalı Vapuru, Uğur Mumcu Arabalı Vapuru, Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi, Aşık Veysel Buz Pisti, Yasemin Kafe, Karşıyaka Eşrefpaşa Polikliniği ve Balçova İZSU binasına bırakabilecekleri ifade edildi.

Kütüphaneler Müdürlüğünden muhtarlara eğitim

Kampanya çerçevesinde toplanan kitaplar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Müdürlüğü tarafından tasnif edilecek, temizlenecek ve İZBETON tarafından yapılan muhtarlık kütüphanelerine gönderilecek. Kütüphaneler Müdürlüğü ise muhtarlara kitap tasnif etme, dizilim, ödünç verme ve kütüphane yönetmekle ilgili temel konularda eğitim verecek.

İlk etapta 50 mahalle

İZBETON "Her Mahalleye Bir Kütüphane" projesi çerçevesinde İzmirli muhtarları projeye dair bilgilendirdi. Projeden faydalanmak isteyen muhtarlar, kütüphane taleplerini İZBETON'a iletti. İZBETON ekipleri kütüphane yapılacak alanın uygunluğu, muhtarlığın mahalledeki konumu, bütün mahalleye hizmet edip edemeyeceği gibi kriterleri göz önüne alarak muhtarlıkları inceledi. İlk etapta Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Güzelbahçe, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak ve Narlıdere'deki muhtarlıklara kütüphane kurulacak. - İZMİR