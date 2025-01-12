Hentbol Maçında Taraftar Saldırısı: Şanlıurfalı Kadın Sporcular Darp Edildi

(ŞANLIURFA) - Bingöl'de hentbol maçı sonrası sahaya inen taraftar grubu, Şanlıurfalı kadın sporculara saldırdı. Darp edilen sporcular şikayetçi olacaklarını açıkladı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak saldırıyı kınadı.

Bingöl'de oynanan Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar 2. Lig G Grubu karşılaşmasında, Şanlıurfa Güneşin Çocukları Spor Kulübü ile Bingöl Spor Lisesi Spor Kulübü arasında yaşanan hentbol maçı sonrası, sporda istenmeyen olaylar yaşandı.

Maçın bitiminde yenilen taraf Bingöl Spor Lisesi Hentbol takımı taraftar grubundan yaklaşık 100 kişi sahaya inerek, Şanlıurfa kadın hentbolculara saldırdı. Kadın sporcuların darp edilmesiyle sonuçlanan olay, büyük tepkiye yol açtı.

Mağdur sporcular, saldırganlar hakkında şikayetçi olacaklarını belirtti.

Sporculara yönelik saldırıya ilişkin olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından tepki gösterdi ve sürecin takipçisi olacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Spor sahalarında şiddetin yeri yoktur! Şanlıurfa Güneşin Çocukları Kadın Hentbol Takımımıza Bingöl'deki maç sonrası yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyorum. Bu vahim olayı gerçekleştirenlerin cezalandırılması için sürecin takipçisi olacağız. Sporun dostluk, kardeşlik ruhunu ve birleştirici gücünü hiçbir saldırının gölgelemesine izin vermeyeceğiz."