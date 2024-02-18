Hendek'te Kadınlar Cam Mozaik Sanatıyla Terapi Yapıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde aldıkları kurs sayesinde küçük ve renkli cam parçalarını birleştirerek ortaya paha biçemedikleri eserler çıkarıyor. Hobi gayesiyle başladıkları kursta deşarj olan kadınlar, yaptıkları işi büyük bir zevkle icra ediyor.

Ev hanımları, emekliler ve eğitim gören kadınların el becerilerine katkı sağlayan Halk Eğitim Merkezleri yoğun ilgi görüyor. Bünyesinde birden çok atölye barındıran ve alanında uzman kişilerin eğitim verdiği atölyelere kadınlar keyifle gidiyor. Bu çerçevede atölyede kökeni Sümerlilere kadar uzanan mozaik sanatını uzman ellerden öğrenen kadınlar, hobi gayesiyle başladıkları Cam Mozaik kursunda deşarj olmanın yanı sıra ortaya çıkardıkları eserlere paha biçemiyor.

"En büyük özelliği terapi olması"

Mozaik sanatı ve çeşitleri hakkında bilgiler veren kurs öğretmeni Hatice Belgin Durmaz, "Kursa gelen kadınlar el becerileri kazanıyor ama en büyük özelliği terapi olması çünkü yapboz şeklinde olduğu için evlerindeki tüm sıkıntıları bir tarafa bırakıp bu işe odaklanıyorlar. Kursa geldiklerinde zamanın nasıl geçtiğini bile hatırlamıyorlar. Buraya ilk gelenler ne kadar yapamayacaklarını söyleseler de ilk günün sonunda elleri alışmış şekilde dönüyorlar. Bu farklı bir sanat, büyükşehirlerde olan bir sanat Hendek ilçesinde bunu tanıtmak ancak ufak sergilerle yapabiliyoruz. Her yaşta öğrencimiz var. Daha çok emekli olmuş insanların ilgisi yoğun oluyor. Yeni nesiller ise KPSS gibi sınavlara çalıştıklarından dolayı stresten uzak durmak için bu kursa geliyor" dedi.

"Yaptığımız her eser beni çok mutlu ediyor"

Kursiyer Aysel Yaşar, "Deşarj oluyorum buraya geldiğim zaman ve mutlu olarak gelip mutlu olarak geri dönüyorum. Hatta hafta sonunun gelmesini bile istemiyorum. BU sanatı ise yaş itibari ile hobi olarak alıyorum" derken kursiyer Yadigar Pehlivan, "Çalışma hayatımdan sonra böyle bir kursa beni gerçekten çok mutlu etti. Çünkü bir şeyler üretmeye alışmış biri olarak benim için güzel imkan oldu. Yaptığımız her eser beni çok mutlu ediyor. Özellikle sergilerde bu çıkan ürünleri görünce çok mutlu oluyoruz. Emekli olduğun için sanatsal bir şeyler yapmak istedim ve bu çok iyi bir fırsattı ve bunun büyük bir avantaj olarak görüyorum" diye konuştu.

"Ekonomik değil duygusal anlamda benim için yeterli oluyor"

Emekli akademisyen Sare Ergün ise, "Emekli olduktan sonra boş vakit anlamında burayı tercih ettim ve öğretmenimizle yaklaşık iki yıldır çalışıyoruz. Ben şahsen satma anlamında herhangi bir şey gerçekleştirmedim ama evimde dekoratif anlamda kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Arkadaşlarım benim eserlerimi beğeniyor ve bu da benim çok hoşuma gidiyor. Ekonomik değil duygusal anlamda benim için yeterli oluyor" şeklinde konuştu. - SAKARYA