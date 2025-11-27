Hendek'te Atıl Okul Binası İmece Usulü Yenilendi

Sakarya'nın Hendek ilçesinde uzun süredir atıl durumda bulunan okul binası, mahalle sakinlerinin imece usulüyle yürüttüğü çalışmalar neticesinde ihya edilerek toplanma alanı, taziye evi ve ikram alanı olarak hizmete kazandırıldı.

Yarıca Mahallesi Yeni Mahalle mevkiinde uzun süredir atıl durumda bulunan okul binası imece usulüyle ihya edildi. Mahalle halkının gönüllü katkılarıyla yapılan düzenleme çalışmaları çerçevesinde binanın iç ve dış bölümleri yenilenirken, çevre düzenlemesi de tamamlandı.

Vatandaşlar, ortak kullanım alanı olarak hazırlanan yapının hem sosyal etkinliklerde hem de taziye süreçlerinde önemli bir ihtiyaç karşılayacağını ifade etti. Mahalle sakinleri, imece kültürünün yeniden canlandırıldığını belirterek yapılan çalışmanın bölgeye değer kattığını söyledi.

"Hep beraber aylık 100-200 lira toplayarak bu okulu yeniledik"

Mahalle Muhtarı Resul Eltimur, "Burası metruk haldeydi ve Milli Eğitim Müdürlüğü'nden kullanım gayesiyle mahallemize kazandırdık. Gönüllü olarak toplanan aidatlar sonrasında çalışmalar yapıldı ve harabeden çıkartıldı. Şuanda aşevi, taziye evi, toplanma alanı olarak kullanıyoruz" dedi.

Mahalle sakini İrfan Karataş ise "Biz arkadaşlarımızla, mahallenin gençleriyle hep beraber aylık 100-200 lira toplayarak bu okulu yeniledik. Gelen büyüklerimizde bizlere destek oldular. Emekli olanlar maaşlarından bin-2 bin bazıları ise 5 bin lira verdi. Mahallemizde fındıkta var. Bunları toplayarak bu durumlara getirdik" ifadelerini kulandı. - SAKARYA