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Hemşirelik Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti ve Sosyal Sorumluluk Projesi

Hemşirelik Öğrencilerinden Huzurevi Ziyareti ve Sosyal Sorumluluk Projesi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, huzurevi sakinleri için çiçek dikerken sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini gösterdiler. Etkinlik, yaşlılarla hoş anılar biriktirirken, onların yüzlerinde gülümseme oluşturdu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk kapsamında örnek bir etkinlik gerçekleştirdi.

Önceki ziyaretlerinde Bilecik Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşlı çınarlarla birlikte boyadıkları saksılara bu kez çiçekler diktiler ve bu hediyelerini huzurevi sakinlerine sundular.

Öğrencilerin bu ziyaretleri, huzurevi sakinlerine hem manevi destek sağladı hem de keyifli hatıralar bırakılmasına vesile oldu. Çiçeklerle dolup taşan saksılar, huzurevinde estetik bir hava oluştururken, öğrenciler ve huzurevi sakinleri arasında kurulan samimi bağlar bir kez daha dikkat çekti.

Etkinliğin ardından huzurevi yöneticileri, hemşirelik öğrencilerine teşekkür ederek bu tür sosyal sorumluluk projelerinin toplumda farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşıdığına değindi. Geride kalan güzel hatıralar ve rengarenk çiçekler, bu ziyaretin anlamını pekiştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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