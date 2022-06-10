Hemşirelik bölümü mezunları yemin ederek mesleklerine ilk adımı attı - Haberler

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı döneminde mezun olan Hemşirelik Bölümü öğrencileri için yemin töreni düzenledi.

Bülent Ecevit Üniversitesi oditoryum alanında düzenlenen yemin törenine, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Yılmaz Can, Üniversite Senatörleri, akademik-idari personel, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende daha sonra açılış konuşmalarına geçildi.

R Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Hemşirelik Yemin Töreni'nde yaptığı açıklamada üniversiteden bu zamana kadar 2 binin üzerinde mezun verildiğini bu yıl ise 300'e yakın mezununu meslek hayatına kazandırıldığını söyledi. Özölçer, Mezun öğrencilere edinilen bilgilerle bundan sonraki kariyer yolculuklarında önemli bir aşamasına gelmiş bulunmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Rektör Özölçer mezun olan öğrencilere sağlık, başarı ve mutluluk dolu bir yaşam diledi.

Tören, öğrencilerin yemin etmeleri ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Yerel