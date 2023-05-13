Hemşireleri unutmadı

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite hastanesinde görev yapan hemşireleri ve geleceğin hemşireleri olacak öğrencileri ziyaret ederek Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite hastanesinde görev yapan hemşireleri ve geleceğin hemşireleri olacak öğrencileri ziyaret ederek Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

İlk olarak bünyesinde Hemşirelik Bölümü'nü barındıran Sağlık Bilimleri Fakültesi'ni ziyaret eden Rektör Nedim Sözbir, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Şerif Demir ve fakülte yönetimi başta olmak üzere tüm öğrencilerin Hemşirelik Haftası'nı kutlayarak başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi'nin nitelikli ve donanımlı hemşireler yetiştirerek ülkemiz sağlık sistemine değerli katkılar sunduğunu belirten Nedim Sözbir, öğrencilerin yetişmesinde emekleri olan Düzce Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür etti. Sözbir, Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde görev yapan hemşireleri ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Düzce Üniversitesi Rektörünü, Başhekim Prof. Dr. Serkan Torun, Başhemşireler Nevin Şen, Nursel Ulusoy Koç ve Hastane yetkilileri karşıladı.

Ülkemizdeki tüm hemşirelerin Hemşirelik Haftası'nı kutlayan Rektör Sözbir, toplum sağlığının yükseltilmesi, sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi, hastalıkların tedavi edilmesi başta olmak üzere, değişen sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında fedakarca çalışan hemşireleri tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu. - DÜZCE