Hem sevgilisini darp etti, hem manevi tazminat davası açtı

İzmir'de erkek arkadaşıyla yaşadığı sırada cinsel istismara maruz kalıp darp edildiğini ileri süren 25 yaşındaki Ceren'e sevgilisi tarafından manevi tazminat davası açıldı. Eski erkek arkadaşından şikayetçi olan genç kız, "Ben bu şahsın bana yaşattığı acıların karşılığı olarak ceza almasını istiyorum. 6 aydır her gün gözyaşı döktüm ben" dedi.

Adana'da yaşayan 25 yaşındaki Ceren Sarıkçı (25), 5 sene önce Tekstil ve Moda Tasarımı bölümünü kazanarak Eskişehir'e yerleşti. Sarıkçı, okulu bittikten sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmaya gitti. Burada Sarıkçı, Onur K. (22) ile tanıştı ve sevgili oldu. Çift, daha sonra İzmir'e yerleşti ve burada birlikte yaşamaya başladı.

1 buçuk sene boyunca Onur K. ile ilişki yaşayan Sarıkçı, iddiaya göre bu süre zarfında birçok kez cinsel istismara ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Onur K.'nin psikolojik şiddetlerine boyun eğen Sarıkçı, son olarak 17 Mart 2022'de kaldıkları apartta Onur K. tarafından cinsel istismara maruz kalıp darp edildi. Sol göğsü, kolları ve bacakları moraran genç kızın çığlığını duyanlar durumu polise bildirdi.

Darp raporu aldı, şikayetçi olamadı

Olay yerine gelen ekipler Sarıkçı'yı Onur K.'nin elinden kurtarıp ambulans ile hastaneye kaldırdı. Darp raporu alan genç kız, Onur K.'nin dayısı Y.K. ve ağabeyi A.K. tarafından tehdit edildiği için karakolda erkek arkadaşından şikayetçi olamadı.

Olaydan 3 hafta sonra Adana'ya ailesinin yanına gelen Ceren Sarıkçı, geçen ay ailesinin de desteğini alarak Onur K.'den tekrar şikayetçi oldu ve manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine Onur K. de Sarıkçı hakkında karşı manevi tazminat davası açtı.

"Tehdit edildim, şikayetçi değilim dedim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ceren Sarıkçı, Onur K.'nin kendisinin cep telefonuna takip cihazı dahi yüklediğini iddia ederek, "Sık sık bana geçmişimde hiçbir şey yaşamadığım halde bana yaşamadığım şeyleri sapkınlık derecesinde anlattırmaya çalışırdı. En son 17 Mart tarihinde bana cinsel istismarda bulundu ve sol göğsüme tırnaklarını geçirip parçaladı. Benim çığlıklarıma insanlar koştu. Ambulans ile hastaneye kaldırıldım. Darp raporu aldım ve ardından tehdit edildiğim için karakolda 'şikayetçi değilim' dedim" ifadelerini kullandı.

"Hak ettiği cezayı almasını istiyorum"

6 aydır acı çektiğini söyleyen Sarıkçı, "Bu çocuğu ailesi olaydan sonra Ankara'ya götürüyor. Ben de Adana'ya geldim ve annem olayı öğrenince sinir krizi geçirdi. Onur K.'ye 'Ellerin kırılsın, bana neden bunları yaptın' diyorum ama o ellerini, kollarını sallayarak dışarıda geziyor. Ben 6 ay boyunca sadece ölümü düşündüm. Aileme, hayatıma, önüme bakamadım. Bana bunu yapanın cezasını almasını istiyorum. Ben o odanın içerisinde cehennemi yaşadım. Saçlarımı en dibinden çekip bana eziyet etti" diye konuştu.

"Sesim duyulsun"

Adana'ya geldikten sonra geçen ay ailesinin desteğiyle tekrar Onur K. hakkında suç duyurusunda bulunduğunu vurgulayan Ceren Sarıkçı, daha sonra şunları söyledi:

"Ben ona suç duyurusunda bulunup manevi tazminat davası açtım. Ben onun parasını istemiyorum ama hak ettiği cezayı alsın istiyorum. Davanın ardından o da kendisine 2 avukat tutup bana karşı dava açıyor. Sanki ben ona takıntılıymışım gibi gösteriyor. Bu olayı örtbas ettiği halde ben tehdit ediliyorum. Ağabeyi beni, annemi öldürmekle tehdit etti. Ben sesimin duyulmasını istiyorum. Avukatım olmadığı halde ben ona dava açtım. O da bana karşı manevi tazminat davası açtı. Ben, beni döven, taciz eden adama para mı ödeyeceğim. Ben onun bana yaptığı zorbalığın cezasını almasını istiyorum." - ADANA