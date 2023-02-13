Helikopterler peşpeşe böyle havalandı, askeri gören köylüler onlara sarıldı Jandarma 34 helikopterle karayolu ulaşımının sağlanamadığı köylere insani yardım malzemesi sevk ediyor.

Helikopterler peşpeşe böyle havalandı, askeri gören köylüler onlara sarıldı

Jandarma 34 helikopterle karayolu ulaşımının sağlanamadığı köylere insani yardım malzemesi sevk ediyor. Kahramanmaraş'ta aynı anda havalanan 6 helikopter görüntülendi

Jandarmaya ait 65 bin personel depremin etkilediği 10 şehirde hem arama kurtarma faaliyetlerine katılıyor, hem asayişi sağlıyor, hem de insani yardım dağıtım bölge halkına moral veriyor

KAHRAMANMARAŞ Jandarma Genel Komutanlığı depremin vurduğu 10 şehirde karayolu ulaşımının sağlanamadığı köylere helikopterlerle havadan insani yardım malzemesi sevk ediyor. Kahramanmaraş'ta 6 helikopterin aynı havalandığı görüntü dikkat çekerken, çadır ve yardım alan köylüler Mehmetçiklere sarılınca duygulu anlar yaşandı. 65 bin jandarma personelinin görev yaptığı deprem bölgesinde 34 helikopter havadan köylere ulaşıyor. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de deprem bölgesinde vatandaşları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Jandarma arama kurtarma ekipleri bir yandan enkazlarda canlı kurtarma çalışmasını sürdürürken, komandolar da şehirlerin güvenliğini sağlamak için 24 saat esaslı çalışıyor. İnsani yardım getiren jandarma ekipleri de hem karadan hem karadan şehir merkezlerinde ve köylerde depremzedelerin yüzünü güldürüyor. Jandarma ayrıca kurulumunu sağladığı çadırkentlerde çocuklar ve kadın personeli ile depremzedelerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.

30 general, 3 komando tugayı, 31 özel harekat taburu, 68 asayiş komando bölüğü, 18 jak timi, 20 jöak timi, 41 arama kurtarma köpeği, 16 kadavra köpek unsuru, 211 kadın astsubay, 5 bin 588 güvenlik korucusu, 4089 asayiş aracı, 2 JİKU, 2 JİHA, 2 mobil harekat merkezi, 212 asayiş timi, 34 helikopter ve 73 yeraltı görüntüleme cihazı bölgede hizmet veriyor. Haydi timleri de hayvanların karnını doyurup su veriyor.

Köylerde insani yardım ve çadır getiren jandarma helikopterlerini gören depremzede köylüler ise onları Türk Bayrakları ile karşılayıp kucaklaşması duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.