'Helal olsun Şeyma hemşire'

Gaziantep'de Şeyma hemşire deprem sırasında kaçmak yerine zamanla yarışarak hasta çocukları kurtarıp dışarı çıkarttı. O anların görüntüsünü Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşırken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma yol açan deprem esnasında Gaziantep'te bir hemşirenin kaçmak yerine hasta çocukları kurtarma çabasının görüntülerini paylaştı.

Türkiye, yaklaşık 30 bin kişinin hayatını kaybettiği büyük depremlerde bir yandan büyük acı yaşadı bir yandan inanılmaz kahramanlık hikayelerine şahit oldu.

Şehitkamil ilçesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli Şeyma hemşire büyük yıkıma neden olan deprem sırasında kaçmak yerine hasta çocukları kurtardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o hemşirenin kurtarma görüntülerini paylaştı.

Bakan Koca, bu olayın çok örneği olduğunu belirterek şunları söyledi: "Gaziantep İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde görevli arkadaşlarımız deprem anında canları pahasına hasta çocuklarımızı kurtardı. Bunun başka hastanelerimizde de çok örneği var. Daha ilk anda deprem illerine koşmaya başlayan insanlarımız da aynı şeyi yaptı."

Sosyal medyada da gündem olan görüntülerde sarsıntı devam ederken Şeyma hemşirenin, dış kapının aksine servise koşarak kucakladığı çocuğu bina dışına çıkarması yer aldı. - GAZİANTEP