HEKİMSEN'den İntörn Doktora Saldırıya Sert Tepki

HEKİMSEN'den İntörn Doktora Saldırıya Sert Tepki
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HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, intörn doktora yönelik fiziksel saldırıyı kınadı ve sağlık kurumlarında güvenlik eksiklerine dikkat çekti. Saldırının gerekçesi 'Bana dik dik baktı' ifadesine dayandırılırken, Kurban güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Doktora "Bana dik dik baktı" saldırı gerekçesine HEKİMSEN'den sert tepki

İntörn doktorun fiziksel saldırısında güvenlik zafiyetine dikkat çekildi

KOCAELİ - HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, Ankara'da görev yapan intörn doktora yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Saldırının gerekçesi olarak, hasta yakınının "Bana dik dik baktı" iddiasında bulunduğunu belirten Kurban, olayın ciddiyetine ve güvenlik eksikliğine dikkat çekti.

HEKİMSEN Genel Başkanı Adil Kurban, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Acil Servisi'nde görev yapan intörn doktora yönelik fiziksel saldırıyı kınadı. Saldırının gerekçesi olarak, hasta yakınının "Bana dik dik baktı" iddiasında bulunduğunu belirten Kurban, olayın ciddiyetine ve güvenlik eksikliğine dikkat çekti. Adil Kurban, "Gerekçe, "Bana dik dik baktı." Komediye bakar mısınız? Sadece dik dik bakmış. Hekim neden dik dik baksın? Bu tür yorumlar, sağlıklı düşünme yetisi olmayan kişilerden geliyor olabilir ama asıl sorun şu, bu tür yanlış anlamalara karşı güvenlik neden hala yetersiz kalıyor? Bu arkadaşımızın darp edilmesine gerçekten göz mü yumuldu? Böyle problem çıkaran biri o ortamda bulunmaya devam edebilir mi? Orada hizmet almaya devam edebilir mi? Polis neden çağrılmaz?" ifadeleriyle yetkililere tepki gösterdi.

"Hala sağlık çalışanlarının güvenliğini tartışıyoruz"

Sağlık kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz kaldığını vurgulayan Kurban, özellikle aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekimler için uzun süredir güvenlik talebinde bulunduklarını hatırlattı. Kurban, "Bazı aile sağlığı merkezlerinde dışarıdan eleman çalıştırılıyor ama içlerinden birini bile güvenlik görevlisi olarak istihdam etmeye bakanlık izin vermiyor." dedi.

Yaşanan saldırının münferit olmadığını ve sağlık çalışanlarının sıklıkla benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını belirten HEKİMSEN Başkanı Kurban, "Bu ülkede bir aile sağlığı merkezinde görev yapan hemşirenin kapının önünde öldürüldüğü gerçeğini unutamayız. Hala sağlık çalışanlarının güvenliğini tartışıyoruz" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kurban, saldırıya uğrayan intörn doktora hukuki destek sağlanacağını ve sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Ayrıca, hazırladıkları ""ekimlik Yasası" tasarısının Meclis'te kabul edilmesi halinde yalnızca hekimler için değil, toplumun tüm kesimleri için sağlık alanında bir rahatlama yaşanacağını belirtti. HEKİMSEN, sağlık çalışanlarının güvenliği için yasal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesini talep etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - Yerel
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