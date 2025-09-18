Hekimlere Yönelik Şiddeti Protesto İçin İş Bıraktılar

(İZMİR) – Hekim Birliği Sendikası üyeleri, İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde randevusuz gelen hasta M.E.T'nin hekim A.M.Y.'ye fiziki saldırıda bulunmasını bir günlük iş bırakma eylemi yaparak protesto etti. Sendika Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "Hekim güvenliğinin sağlanmadığı yerde sağlık hizmeti sürdürülemez. Adalet yerini bulana kadar meslektaşımızın yanında olmaya devam edeceğimizi ve saldırının failinin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm yasal yolları kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz" dedi.

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan hekim A.M.Y., 17 Eylül'de randevusuz geldiği belirtilen hasta M.E.T (26) tarafından fiziki saldırıya uğradı. Edinilen bilgilere göre M.E.T'nin muayenesi yapıldı ve randevusu oluşturulmaya çalışıldı; ancak hasta ilaç yazılmasını istemeyip acil tedavi uygulanmasını talep edince taraflar arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında M.E.T'nin kafa atarak saldırdığı hekimin burnunda kırıklar meydana geldi.

İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde hekime saldırı sonrası Hekim Birliği Sendikası üyeleri bugün bir gün iş bırakarak basın açıklaması yaptı.

Hekim Birliği Genel Başkanı Hatice Çerçi Balcı, "İzmir Alsancak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görev yapan üyemiz hekim, dün görevi başındayken fiziki saldırıya uğramıştır. Kafa atılması sonucu burnunda kırık şüphesi ve şiddetli kanama meydana gelen meslektaşımız, acil sağlık kontrolü amacıyla hastaneye kaldırılmış yapılan tetkiklerde burnunda pek çok yerde kırık tespit edilmiştir. Hekim Birliği Sendikası olarak olayla ilgili Beyaz Kod süreci derhal başlatılmıştır. Soruşturmanın, tutuklu yargılama seçeneği dahil olmak üzere, hukukun tüm gereklerine uygun şekilde yürütülmesi için sürecin takipçisiyiz. Saldırganın tutuklandığı bilgisi tarafımıza ulaştırılmıştır. Üyemizin hem sağlık durumu hem de psikolojik durumu yakından izlenmektedir" dedi.

"Sağlıkta şiddet suçtur" diyerek sözlerini sürdüren Balcı, şunları kaydetti:

"Bu tür saldırılar yalnızca hekimlerin değil, toplumun sağlık hakkının da hedef alınması anlamına gelmektedir. Sağlık sisteminin işleyişinin ve gelişmesinin önündeki en büyük engel, hekime yönelik şiddettir. Meslektaşlarımızın güvenliğinin sağlanmadığı bir ortamda nitelikli sağlık hizmeti sürdürülemez. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nı açıkça göreve çağırıyoruz. Hekime yönelik şiddeti sona erdirecek etkin önlemler ve uygulamalar ivedilikle hayata geçirilmelidir. Etkin bir caydırıcılık sağlanmadığı sürece, her gün yeni bir şiddet vakasıyla karşılaşılacağı endişesi ne yazık ki devam edecektir. Fail veya şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca ceza ve tazminat sorumluluğu doğacaktır. Hekim Birliği olarak, meydana gelen bu menfur saldırıya tepki olarak bugün tam gün iş bırakıyoruz. Hekim güvenliğinin sağlanmadığı yerde sağlık hizmeti sürdürülemez. Adalet yerini bulana kadar meslektaşımızın yanında olmaya devam edeceğimizi ve saldırının failinin en ağır şekilde cezalandırılması için tüm yasal yolları kullanacağımızı kamuoyuna ilan ediyoruz."