Erzurum'da Sağlıkçılardan Gazze'ye Destek Yürüyüşü

Erzurum'da sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkati çekmek amacıyla yaptıkları sessiz yürüyüşlerini sürdürdü.

98 haftadır sürdürdükleri protesto yürüyüşü ve basın açıklamalarını devam ettiren hekimler ve sağlık çalışanları, Lala Paşa Camii avlusunda toplanarak Yakutiye Kent Meydanı'na kadar yürüdü. Burada grup adına yapılan basın açıklamasını tıp fakültesi öğrencisi Yusuf Çiftçi yaptı.

"Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi; kahraman mücahidlere, Gazze'nin mukaddes mevzilerinde direnen yiğitlere, dünyanın dört bir yanındaki hür insanlara ve Sumud Filosu'na katılan mücahitlere olsun" diye sözlerine başlayan Çiftçi, "Bugün yaşadıklarımız, insani yardımın önüne bile duvar örüldüğünü gösteriyor. Daha önce Vicdan, Madleen ve Hanzala gemileri engellendi, şimdi de Sumud Filosu'na yapılan hain saldırılar, insanlığın vicdanında silinmeyecek bir kara leke olarak tarihe geçti. Bu saldırılar, Gazze'ye ulaştırılmaya çalışılan unun, ilacın, mamanın hedef alınmasıdır. Dünyanın gözü önünde işlenen bu suçlara sessiz kalmak, zulme ortak olmaktır. Unutulmamalıdır ki 7 Ekim, zilleti reddedip izzeti kuşananların günüdür. Kudüs davasının unutulmadığını, işgalin asla normalleştirilemeyeceğini tüm dünyaya ilan edenlerin günüdür. 7 Ekim, mazlumların umut günü, zalimlerin korku gecesidir. Bizler için Kudüs ve Gazze, tarihin yüklediği emanettir. Bu emaneti taşımak, mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

Çiftçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Gazze bizim için her şeyden öte bir mektep. Zalim ne kadar büyük olursa olsun direnmeyi, en kötü durumda bile zillete düşmemeyi, Allah için sevip Allah için buğzetmeyi, Allah için merhamet edip Allah için öfkelenmeyi onlardan öğrendik. Biz; Allah'a iman, teslim ve tevekkül etmek nedir senden öğrendik ey Gazze. Yıkılmış camilerin yanında kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak durduğunuz namazlara şahidiz. İftar açmadan tuttuğunuz oruçlara şahidiz. Şehit olmadan evvel parmağıyla şehadet getirip secdeye giden Tayser Ebu Taym, şehadetine şahidiz. Namaz kıldırırken ki kıraatiyle aklımıza kazınan şehit Ömer Hamdona, okuduğunuz ayetlerle amel ettiğinize şahidiz."

Basın açıklamasının ardından yapılan dua sonrası kalabalık olaysız şekilde dağıldı.