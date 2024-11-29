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Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı

Heimlich manevrası ile öğrencisinin hayatını kurtardı
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Gaziantep'te Kıbrıs İlkokulu'nda nefes borusuna yiyecek kaçan 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'yi öğretmeni Mehmet Bayazit heimlich manevrasıyla kurtardı.

Gaziantep'te Kıbrıs İlkokulu'nda nefes borusuna yiyecek kaçan 4. sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci'yi öğretmeni Mehmet Bayazit heimlich manevrasıyla kurtardı.

Olay, Şehitkamil ilçesinin Girne Mahallesi'ndeki Kıbrıs İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, teneffüs sırasında 4'üncü sınıf öğrencisi Tayfur Berk İnci, yediği yiyeceğin nefes borusuna kaçması sonucu nefes almakta güçlük çekmeye başladı. Durumu fark eden sınıf arkadaşları, hemen öğretmenleri Mehmet Bayazit'e haber verdi.

Öğrencisi İnci'nin nefes alamadığını fark eden ve ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen öğretmen Mehmet Bayazit, heimlich manevrası uyguladığı İnci'nin yeniden nefes almasını sağladı. Öğretmenin çocuğa müdahale anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğrencisinin hayatını kurtaran öğretmen Bayazit, soğukkanlı davranışıyla takdir topladı. Öğrencinin sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, olayın ardından okul yönetimi ve sağlık yetkilileri de müdahalede bulunan öğretmeni tebrik etti.

"Öğrencimizin hayatına olumlu anlamda dokunmak beni çok mutlu etti"

Olay anını anlatan Mehmet Bayazit, "Heimlich manevrası ile ilgili daha önce eğitim almıştım. Bakanlığımız bu tarz konularda seminerler düzenliyor. Bakanlığımız, il eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürlüğümüz bu konuda çok hassas davranıyor. Olay anında ben nöbetçiydim. İlk teneffüste çocuklar yanıma geldi. Arkadaşlarının boğulduğunu söylediler. Ben ağzıma baktım elimle çıkaramayacağımı anladım. Ardından heimlich manevrasını uyguladım. Öğrencimizin boğazına kaçan yemek çıktı. Yeniden nefes almaya başladı. Biz öğretmenler olarak öğrencilerin gözünde kahramanız. Bu olayla daha da yükseldi bu mevkiimiz. Öğrencimizin hayatına olumlu anlamda dokunmak beni çok mutlu etti. Öğrencimiz ve diğer öğrenciler olay sonrası bana teşekkür etti" dedi.

"Bu tarz konularda okul idaresi olarak bilinçliyiz"

Olay sonrası konuşan Okul müdürü Ali Osman Tapsız ise, "Hocamıza seri kanlıkla öğrencimizi yeniden nefes aldırdığı için teşekkür ederim. Bakanlığımız, il eğitim müdürlüğümüz, ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve okul müdürlüğümüz olarak heimlich manevrası gibi önemli konularda seminerler yapılmakta. Bir öğrencinin tekrar nefes alması bizim için çok önemli. Bu tarz konularda okul idaresi olarak bilinçliyiz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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