Heimlich Manevrası ile Öğrenci Kurtarıldı

Burdur'da okulda nefes borusuna simit dilimi takılan öğrencisini Heimlich manevrası kurtaran öğretmen Ahmet Çömlek, "Bizler bu eğitimi almasaydık çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı. Öğrencimiz çünkü o süreçte nefes alamıyordu. İyi ki biz bu eğitimleri aldık" dedi.

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Yaziköy İlkokul'unda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 4. sınıf öğrencisi teneffüste bahçede yediği simidin nefes borusuna takılmasıyla nefessiz kaldı. Durumu fark eden nöbetçi öğretmen Ahmet Çömlek ve Ethem Özgen, öğrenciye hızlı müdahale ederek Heimlich manevrası yaptı. Öğrencinin nefes borusuna takılan parça manevrayla birlikte çıktı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu ve derslerine devam ettiği öğrenildi. Olay anı ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Bizler bu eğitimi almasaydık çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı"

Olay anını anlatan günün nöbetçi öğretmeni Ahmet Çömlek, "Okulumuzdaki nöbet görevim esnasında bu zamanda öğrenciler ile birlikte ilgilenirken bir tane öğrencimizin karşıda yürümekte zorlandığını hissettim. Yanına gittiğimde durumun daha ciddi olduğunu, hava yoluna bir şey tıkandığını fark ettim. Çocuğa müdahale etmek istedim. Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen ilk yardım eğitimler sayesinde çocuğa müdahale ettim. Ben de biraz korktum açıkçası. Karşımda diğer bir öğretmen arkadaşım vardı. Onu da çağırdım, çocuğa müdahale ederken Heimlich manevrası uyguladık. Çocuğu biraz kusturduktan sonra hocam ile müdahaleye devam ettik. Çocuk büyük bir simit parçasının çıkararak rahatladı. Bizler bu eğitimi almasaydık çocuğumuzu kaybetme riskimiz vardı. Öğrencimiz çünkü o süreçte nefes alamıyordu. İyi ki biz bu eğitimleri aldık" şeklinde konuştu.

"Simit parçasının çıktığını görünce rahatladım"

Bahçede dolaşırken hocanın bağırması ile olayı fark ettiğini anlatan beden öğretmeni Ethem Özgen, "Daha sonrasında yanlarına gittiğimde hocamız müdahale ediyordu. Çocuğun boğazından simit çıkmıyordu daha sonrasında Heimlich manevrasını yapmaya başladık. 2 hamle yaptık çıkmadı artık ben de korkmaya başladım. Çünkü çıkmasa daha kötü sonuçlar olabilirdi. 3. baskıda çocuğun ağzından büyük bir simit parçasının çıktığını görünce rahatladım" diye konuştu. - BURDUR