Hedef, sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek

Erzurum Şehir Hastanesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyede alınıyor. Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet olaylarının önüne geçilmek ve sağlık çalışanları ve hastaları güven altına alabilmek için hastanenin 20 farklı giriş kapısına özel dedektörler yerleştirildi.

Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Hakkı Tör, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ramazan ayının başlangıcı itibarıyla Erzurum Şehir Hastanesine bir birimi daha kattık. Daha önceden Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilinen hastanemizin tadilatı bitti, bittikten sonra da aslına sadık kalarak Bölge Blok olarak adlandırdık. Dahili bölümlerimizi bu birimimize taşıdık ve şu an hizmet vermeye başladık. Resmi açılışını da Mayıs ayında yapmayı düşünüyoruz" dedi.

Konuşmasının devamında Sağlık Bakanlığının yeni sağlıkta şiddet yasası kararı olan dedektör kapılardan bahseden Tör, "Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamında hastanelerimizin giriş-çıkışlarında kontrol amacıyla dedektör konuldu. Bizim de hastanelerimizin giriş kapılarında 20 tane dedektör mevcut. Dolayısıyla hastanemizde ziyaretçilerimiz olsun, personelimiz olsun güvenliğini, güvenlikçi arkadaşlarımız, güvenlikten sorumlu müdür yardımcılarımız ve müdürlerimiz bunu sağlamaktalar" diye konuştu.

Son olarak hastanenin güvenlik sıkılığına değinen Tör, "Biliyorsunuz hastanemiz büyük bir alan. 430 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu bir hastane, Ankara'ya kadar Şehir Hastanelerinin en büyüğü diyebiliriz. Burada yaklaşık olarak 6 bin personel hizmet vermekte, bunun dışında 250 güvenlik görevlisi personelimiz var. Tabii hastanemizde güvenliği sağlamak hem çalışanlarımız için, hem de hastalarımız için çok önemli. Dolayısıyla 250 personelimiz, bine yakın güvenlik kameramız var, bu kameralarla bütün alanlarımız 7 gün 24 saat izlenmekte. Otoparklarımız, servislerimiz, poliklinik alanlarımız, yemekhanelerimiz, mutfaklarımız ve yangın merdivenlerimiz dahil olmak üzere 7 gün 24 saat kapalı kamera sistemleri ile izlenmekte. Kamera odamızda alanında deneyimli personelimiz vardiyalar halinde çalışmakta. Ayrıca şu an Ramazan ayındayız. Bilindiği üzere yakın bir zamanda üzücü bir deprem yaşandı ülkemizde. Deprem nedeniyle ve Ramazan nedeniyle maalesef kötü niyetli kişiler diyorum, bunlar vatandaşlarımızın dini duygularını ve yardım duygularını istismar etmek için çeşitli kurumlara da girebiliyorlar. Bunun azami ölçüde önüne geçmeye çalışıyoruz. Maalesef şehirde çok ciddi bir dilenci sayısında artış var. Bu durum hastanelerimize yansıyor, biz bu kişileri çıkarıyoruz. Güvenlikçi arkadaşlarımız müdahil oluyor. Tekrar aynı şekilde ertesi gün başka bir şekilde giriş yapıyorlar, bunun önüne geçiyoruz, geçmeye de çalışacağız. Dediğimiz gibi güvenlik görevlilerimiz 7 gün 24 saat aktif, bu konuyla da mücadele ediyoruz ve özellikle de bu konu hakkında hem hastanemizin içerisinde bulunan panolar, televizyon panelleri ve sosyal medya hesaplarımızdan da uyarılar yapıyoruz. Bu tarz ihtiyaç sahibi olabilen kişiler de bizlere bildirdiklerinde valilikler, kaymakamlıklar, yardım kuruluşları gibi gerekli yerlere yönlendiririz. Hastane sağlık konusunda yardım alınan bir kurumdur, sağlık konusunda sıkıntısı olan hiç kimseyi geri çevirmiyoruz ama bunun dışında istismar edilen konularla da mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM