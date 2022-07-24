Hedef; Daha Temiz Bornova

Daha temiz bir Bornova hedefiyle çalışmalarını sürdüren Bornova Belediyesi, 2022 yılının ilk altı ayında 7/24 çalışarak 75 bin 960 ton katı atık topladı. Bornova Belediyesi aynı sürede 2 bin 740 kilogram atık pil, 3 bin 267 ton ambalaj atığı, 3 bin 588 ton cam atığı ile bin 360 ton atık yağ toplayarak bunların çevreyi kirletmesinin de önüne geçti. Toplanan moloz ve hafriyat atıklarının miktarı ise 32 bin 100 tona ulaştı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Göreve gelir gelmez kiralama modeli yerine satın alma modeline geçip Temizlik İşleri Müdürlüğü'müzün araç filosunun tamamını yeniledik. Bu kararımız hem mali açıdan bize büyük avantajlar sağladı hem de daha temiz Bornova hedefimize daha kısa sürede ulaşmamız açısından çok etkili oldu. Temizlik konusunda vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst seviyede tutmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

GERİ DÖNÜŞÜME ÖZEL ÖNLEM

Bornova Belediyesi atıkların toplanması ve ilçedeki sokak ve caddelerin tertemiz bir görünüme kavuşturulmasının yanı sıra hem çevrenin korunması hem de ekonomiye katkı amacıyla yeniden kullanılabilir atıkların dönüştürülmesine yönelik çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda 133 ton tekstil giysi atığı, 410 ton eski ev eşyası toplandı.

1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne getirilen kağıt- karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil ürünleri, pil, akümülatör, flüoresan lamba, elektrikli ve elektronik ekipmanlar, atık ilaç, bitkisel atık yağlar, hacimli atıklar, ömrünü tamamlamış lastikler de lisanslı firmalara teslim edildi. Ayrıca bu tesiste sıfır atık ve önemi konusunda bilgilendirme çalışmaları da yapılmaya devam etti.

ANKA / Yerel