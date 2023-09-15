Heb, Nevşehir'e atandı

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleşen atama ve görevden almalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Erol Uslu görevden alındı.

Diyarbakır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mehmet Sabahattin Genç, Nevşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürü Arda Heb, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürü Yener Oba atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Başmüfettişliğe, Müfettiş Keziban Sinem Peynirci getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğüne Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy getirildi. - ERZİNCAN