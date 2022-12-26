HDP ve PKK mağduru aileler bin 210 gündür evlatlarının yolunu gözlüyor

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını belirten Diyarbakır annelerinin HDP il binası önündeki oturma eylemi bin 210 gündür kararlılıkla sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin Diyarbakır'da 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi bin 210'uncu gününde kararlılıkla devam ediyor. Oğlu Mahmut'un 2010 yılında lise öğrencisiyken kaçırıldığını söyleyen Bedriye Uslu, oğluna 'teslim ol' çağrısında bulundu. Oğluna hasret kaldığını ifade eden Uslu, "Oğlum 2010 yılında lise öğrencisiyken sabah okula gitti, ondan sonra geri gelmedi. O günden bu yana oğlumu hiç görmedim. Oğlumu dört gözle bekliyorum. Oğlum Mahmut için sabahları buranın yolunu tutup geliyorum. Oğlum, eğer beni görüyorsan dönün. Gittiğiniz bu dava boştur. Evinize geri gelin. Yaşadığımız bu

hasret artık son bulsun. Biz daha artık yaşlandık. Gelin anneniz, babanız, kardeşleriniz hepsi size hasret kaldı. Oğlum gel devletimize teslim ol" dedi. - DİYARBAKIR