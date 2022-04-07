Hazro'da "Ben olsaydım" çalıştayı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazro'da "Ben olsaydım" çalıştayı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Hazro'da 'Ben olsaydım' çalıştayı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kaymakam Salih Sak başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen "Ben olsaydım" temalı çalıştay düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kaymakam Salih Sak başkanlığında ilçe sağlık müdürlüğü tarafından organize edilen "Ben olsaydım" temalı çalıştay düzenlendi.

Hazro ilçe Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen çalıştaya ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı. Bağımlılıkla mücadelenin değerlendirildiği çalıştay, Hazro İlçe Sağlık Müdürü Ahmet Olcay İşler'in sunumu ile başlayıp katılımcıların görüş ve önerileri ile devam etti. Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu, 2022 yılı ve sonrasını kapsayacak eylem planlarının temellerini oluşturacak verilerin elde edildiği çalıştay, Kaymakam Sak ve Sağlık Müdürü İşler'in değerlendirmeleriyle sona erdi. - DİYARBAKIR

Hazro'da Ben olsaydım çalıştayı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivil Toplum Kuruluşları, Diyarbakır, Hisarcık, Hazro, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title