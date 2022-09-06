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Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor

Yerel Haberler

Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyorHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor.

Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Armutdüzü köyünde Hazreti İsa döneminden kaldığı düşünülen kilise onarılmayı bekliyor.

Yüksekova ilçesinde yaşayan Ümit Bartın isimli öğretmen, Hazreti İsa döneminde yapıldığı düşünülen ve harabeye dönen kiliseyi kayda aldı. Kilisenin turizme kazandırılması gerektiğini belirten Ümit Bartın, "Yüksekova ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Armutdüzü köyü bölgesindeki kiliseleri araştırmak için yola çıkmıştım. Armutdüzü köyünde harabe haline gelmiş kilisede gördüğüm gizli bölümler, tüneller, taş tirizler ve etrafta taşların üzerinde bulunan onca sembol beni gerçekten heyecanlandırdı ve şaşırttı. Kilise hakkında bana bilgi veren köyün en yaşlıları, kilisenin Hazreti İsa döneminden kaldığını ve onun da dedelerinden bu bilgiyi aldığını söyledi. Bu bölgede 5 kilise var ve bu kiliselerin çoğu daha tertipli ve muntazam düzenli yapılar ve hala yıkılmamış taş duvarlarıyla yerinde duruyor. Köy sakinleri, devletin bu kiliseleri onarmasını istiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yerel

Yüksekova Hakkari Bartın Yerel Haberler

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