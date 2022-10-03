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Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 815. yıl dönümü sebebiyle halka pilav ve ayran ikramı

Yerel Haberler

Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 815. yıl dönümü sebebiyle halka pilav ve ayran ikramı

Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği, Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 815. yıl dönümü sebebiyle halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Kütahya Mevlana Araştırma Kültür ve Sanat Derneği, Hazret-i Mevlana'nın doğumunun 815. yıl dönümü sebebiyle halka pilav ve ayran ikramında bulundu.

Dernek üyeleri, Dönenler Camii'nin içinde bulunan Mevlana Hazretleri'nin torunu Ergun Çelebi'nin kabrini ziyaret ederek bir süre dua ettiler.

Dernek Başkanı Tekin Uğurel, yaptığı açıklamada, "Bugün Mevlana Hazretlerinin 815. yıl dönümü. Mevlana Hazretleri 'Her kim ki bizi iyilikle, hayırla anarsa, o kişi de, dünyada iyilik ve güzellik anılsın' buyuruyor. Onun için inşallah cümlemiz Mevlana'nın buyurduğu ölçüde iyilikle ve hayırla anılırız. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" dedi.

Dernek üyeleri, kent merkezindeki tarihi Ulu Camii önünde plastik kaplara koydukları pilav ve yanındaki ayranları vatandaşlara ikram etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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