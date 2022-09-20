Hazırlık kursu protokolü Yerel Haberler Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Yargı Sınavlara Hazırlık Kursu arasında protokol imzalandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) ile Kütahya Yargı Sınavlara Hazırlık Kursu arasında protokol imzalandı. Protokol KSBÜ adına Genel Sekreter Kutlu Önal tarafından imzalanırken, söz konusu kurs adına Damla Ersoy Şahin tarafından imzalandı. İmzalanan protokol çerçevesinde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Döneminde KSBÜ öğrencilerine, personelleri ve birinci derece yakınlarına İngilizce kursu eğitim ücretlerinde indirim uygulanacak. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Hazırlık kursu protokolü - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.