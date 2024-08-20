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Hayvansever İbrahim Göçer, İtfaiye Ekipleriyle Birlikte Sıkışan Yavru Köpekleri Kurtardı

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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan hayvansever İbrahim Göçer, iki duvar arasına sıkışan 2 yavru köpeği itfaiye ekipleriyle birlikte kurtarmayı başardı. Köpeklerin sıkıştığını gören ev sahibi, Göçer'e ulaşarak yardım istedi. İtfaiye ekipleriyle birlikte çalışan Göçer, kısa sürede köpekleri kurtardı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan hayvansever İbrahim Göçer, iki duvar arasına sıkışan 2 yavru köpeği itfaiye ekipleriyle birlikte kurtarmayı başardı.

Kırıkhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 2 yavru köpek iki duvar arasında düşerek sıkıştı. Köpeklerin sıkıştığını gören ev sahibi, hayvansever İbrahim Göçer'e ulaştı. Hayvansever Göçer, dar olan iki duvar arasında sıkışan yavru köpekleri kurtaramayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri ile Göçer'in, 2 yavru köpeği kurtardığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

"İtfaiye ekipleriyle birlikte gelip bir saat içerisinde yavru köpekleri kurtardık"

İki duvar arasına sıkışan 2 yavru köpeği kurtarmaya çalışan hayvansever İbrahim Göçer, "Beni sabah saatlerinde saat 7.30 gibi burada oturan abla telefonla aradı. İki köpek 3-4 metre derinliği olan duvar kenarına düşmüştü. Hemen buraya geldim. Bizim ekipmanlarımız olmadığı için çıkartamadık. İtfaiyesinden yardım istedik. Birlikte iki yavrumuzu da çıkardık. Şu an buradaki binadakiler 5 tane yavruya bakıyor. Bu yavruları sahiplendiriyoruz. Yavruların annesi yok, bu canları sahiplendiriyoruz. Onların durumları iyi. Sabahın hemen yemeklerini sularını da verdik. Biraz da derindi, yani elimizi de sokamadık, çocuk da indiremedi. Bir de dar olduğu için itfaiye ekipleriyle birlikte gelip bir saat içerisinde yavru köpekleri kurtardık" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kırıkhan İtfaiye hatay Yerel Yaşam Güncel Haberler

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