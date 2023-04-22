Hayvanat bahçesini bayramın ilk 2 gününde 12 bin kişi ziyaret etti

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın üçüncü, dünyanın ise dördüncü büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçi akınına uğradı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni bayramın ilk 2 gününde yaklaşık 12 bin kişi ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın birinci günü akraba ziyaretlerini tamamlayan Gaziantepliler ikinci gününden itibaren hayvanat bahçesine akın etti. Bayram tatilini iyi bir şekilde geçirmek isteyen vatandaşlar, dünyanın en büyük hayvanat bahçelerinden olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde yoğunluk oluşturdu. Toplam 350 türden 8 bine aşkın hayvana ev sahipliği yapan Gaziantep Hayvanat Bahçesi, bayramın ilk iki günü Türkiye'nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, bayramın ikinci gününden itibaren ziyaretçi yoğunluğunun başladığını belirterek, "Gaziantep doğal yaşam parkımız Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük üçüncü dünyanın da 4. en büyük doğal yaşam merkezi. Yaklaşık olarak 350 türden 8 bin canlıyı burada muhafaza ediyoruz ve bunların doğal yaşam alanlarına uygun barınaklarda dizayn ediyoruz. Türkiye'nin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da ziyaretçiler gelmeye başladı. Geçen sene yaklaşık 5 milyon kişi ağırlamıştık 1 yıl boyunca. Bu sene 6-6,5 milyon kişiyi hedefliyoruz. Bayramda da çok büyük bir ilgi var. Yaklaşık 50 bin kişiyi talep ediyoruz. Çevre illerden çok fazla açık mı diye talepler geldi. İnşallah 3 günlük bayram boyunca 50 bin kişiyi Gaziantep doğal yaşam merkezinde ağırlayacağız. Özellikle büyük hayvanlardan zürafalar, aslanlar, kaplanlar çok ilgi çekiyor" dedi.

Uğur böceği tropik bahçesi açılıyor

Türkiye'de bir ilk olan uğur böceği tropik bahçesinin açılacağını duyuran başkan Özsöyler, "Tropik kelebek merkezimiz çok ilgi çekiyor. İnşallah yakın zamanda da uğur böceği tropik bahçesini açacağız. İlk defa buradan söylüyoruz. Türkiye'de ilk olan uğur böceği tropik bahçesini de gelen ziyaretçilerimiz doğal yaşam parkımızda gezebilirler. Şuan da 12 bin ziyaretçi içeride geziyor. İnsanlar burada hem doğal yaşam parkında geziyorlar. Park havası var hem hayvanların doğal yaşam alanlarını görüyorlar. Televizyonlarda, kitaplarda gördükleri canlıları burada görüyorlar. Aynı zamanda da doğurganlık oranı en fazla olan bir doğal yaşam merkezi çünkü hayvanlar burada çok mutlular. Çocukların çok ilgisini çekiyor. Burası daha kocamanmış diyor. Televizyonda gördüğü zaman gözüne daha küçük gözüküyor. Burada bire bir gördüğü zamanda daha kocaman olduğunu, mutlu olduğunu çocukların gözünden hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş'tan Gaziantep'e geldiklerini kaydeden Serdar Şaşmaz, "5 yıl oldu buraya gelmeyeli. Kızımla birlikte buraya geldik. Bayramda gezmek lazım görmek lazım herkes bunun için burada. Hayvanlar çok güzel herkesin gelmesini tavsiye ederiz', İsmail Şapkalı, 'Kahramanmaraş'tan buraya geldik. Değişiklik olsun diye çocukları gezdirmeye geldik. Depremden sonra toparlandık. Şu anda iyiyiz, toparlanma sürecindeyiz. Hava değişikliği oldu" ifadelerine yer verdi.

6 Yaşındaki Kevser Simay Şapkalı, "Hayvanat bahçesi çok güzel. Hayvanlarla birlikte kaldığımda çok mutlu oluyorum. Burayı çok beğendim. Balığı, aslanı ve fili çok beğendim" şeklinde konuştu.

Yusuf Aslan, 'Biz buraya daha öncede gelmiştik. 3. gelişimiz buraya. Gerçekten güzel, çocuklarla burayı gezmekten keyif alıyoruz. Çocuklar hayvanları çok seviyor. Bizde onlarla zaman geçirmeyi seviyoruz. Biz buraya şehir dışından geliyoruz. Gaziantep ve çevre illerde vahim bir olay yaşandı. Buradan tüm bölge halkına, diğer illerdeki halka da geçmiş olsun demek istiyorum. Kayıpları içinde Allahtan rahmet kalanlara da sabır diliyorum. Gerçekten zor biz başka şehirlerden duygularımızı kontrol edemedik, haberlerde gördükçe o enkaz altından çıkarılanları gördükçe gözlerimiz yaşlarla doldu. Buradaki halk için durum çok zor. Bunu da biliyoruz. Çocuklar hayvanları televizyondan gördüğü zaman sanki çizgi film karakteri gibi algılıyorlar. Gerçekte hayvanat bahçesinde görünce daha çok mutlu oluyorlar. Peşinden koşmak istiyorlar devamlı şaşırıyorlar. Televizyonda fili, zürafayı gördükleri zaman onun ne kadar büyük olduğunu anlamıyorlar. Burada canlı gördükleri zaman hayvanlarla ilgili daha çok bilgi sahibi oluyorlar. Benim için güzellik açısından tavus kuşu var mavi, kızım zebraları çok seviyor" diye konuştular.

Bayram tatillerinde hayvanat bahçesini ziyaret eden vatandaşlar ise Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin çok büyük olduğunu ve çok beğendiklerini vurguladı. - GAZİANTEP