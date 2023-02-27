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Hayvan yemi dolu 3'üncü tır da deprem bölgesine hareket etti

Yerel Haberler

Hayvan yemi dolu 3'üncü tır da deprem bölgesine hareket etti

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden havyan yemi yüklü 3'üncü tır deprem bölgesine gönderildi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinden havyan yemi yüklü 3'üncü tır deprem bölgesine gönderildi.

Bilecik Valiliğinin koordinasyonunda, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremler sonrası bölgeye yapılan yardımlar çerçevesinde Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün çalışmalarıyla bölgedeki hayvanların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hayvan yemi sevkiyatı devam ediliyor

Valilik koordinasyonunda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce deprem bölgelerindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar için yem desteğinin ilçesinde de devam ettiğini belirten Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Yardımsever vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın desteğiyle Bilecik'ten deprem bölgelerine şimdiye kadar 7 tır hayvan yemi, Valiliğimizce ulaştırıldı. Pazaryeri ilçemizden bölgeye yardımlar sürecektir. Hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Elbistan Bilecik Yerel Haberler

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