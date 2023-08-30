Hayvan sahiplerinin sıcak havalarda hayvanlarının patisini kontrol etmesi gerekiyor

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, tasma ile gezdirilen veya belirli bir alanda sınırlandırılan hayvanların sıcaktan doğrudan etkilendiğini belirterek, "Patileriyle bastıkları için çoğunlukla istemleri dışında fazla sıcağa maruz...

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Oytun Okan Şenel, tasma ile gezdirilen veya belirli bir alanda sınırlandırılan hayvanların sıcaktan doğrudan etkilendiğini belirterek, "Patileriyle bastıkları için çoğunlukla istemleri dışında fazla sıcağa maruz kalarak yanıklar yaşayabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hayvanlarının davranışlarını takip edip patilerini sıklıkla yalayıp yalamadıklarını ya da basışlarında bir sorun olup olmadığını takip etmelerini öneriyoruz" dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şenel, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hastane olarak tüm hayvan türlerine yönelik sağlık hizmeti sunduklarını, sahipli hayvanların hastanenin randevu sistemi üzerinden kliniklerde kabul edildiğini kaydetti.

Şenel, bunun dışında kalan sahipsiz hayvanlara belediyeler ile yaptıkları protokolle, yaban hayvanlarına da Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde tedavi uyguladıklarını aktardı.

Hayvan hastanesinde yoğun bir tempoyla çalıştıklarını vurgulayan Şenel, "Vatandaşlarımızın hastanemize olan ilgisi ve yaklaşımı bizleri çok memnun ediyor. Biz de kapasitemiz doğrultusunda destek sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

"Sıcaktan zarar görerek hastanemize başvuran çok fazla hastamız oluyor"

Doç. Dr. Şenel, yaz döneminin hayvanlar için zor geçtiğini belirterek, "Biz insanlar gibi sıcaklıklar onları da zorladı. Bu noktada sıcaktan zarar görerek hastanemize başvuruda bulunan çok fazla hastamız oluyor. Biz de bu konuda hayvanseverleri, hayvan sahiplerini genellikle daha dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Sokaklarda yaşayan hayvanlar için de olabildiğince erişilebilir yerlere su bırakılması konusuna bir öneri daha ekliyoruz; mümkün olduğunca tüketebilecekleri sıcaklıkta, onları daha serinletebilecek suların bırakılması" diye konuştu.

"Patilerini takip etmelerini öneriyoruz"

Sıcak havalarda hayvan bakımı konusunda dikkatlerden kaçan bir husus olduğunun altını çizen Şenel, şöyle devam etti:

"Tasma ile gezdirilen hayvanlarda ya da belli bir alanda sınırlandırılan hayvanlarda sıcaktan doğrudan etkilenme çok fazla oluyor. Çünkü beton, asfalt sıcak altında kaldığında çok fazla ısınıyor. Patileriyle bastıkları için çoğunlukla istemleri dışında fazla sıcağa maruz kalarak yanıklar yaşayabiliyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızın hayvanlarının davranışlarını takip edip patilerini çok mu yalıyorlar ya da basışlarında bir sorun olup olmadığını takip etmelerini öneriyoruz. Yine araçlarda ya da kapalı ortamlarda hayvanların bırakılması nedeniyle, sıcak çarpması kaynaklı çok fazla semptomla karşılaşıyoruz. Eğer davranışlarında çok dikkat çekici değişiklikler varsa hem ilgilenmelerini hem de hızlı bir biçimde serin bir ortama almalarını ama durumun kontrol dışı olduğunu düşündüklerinde en yakın veteriner kliniğine başvuruda bulunmalarını öneriyoruz."

"Hayvanların birbirleriyle yoğun etkileşiminden dolayı ısırık, tırmık yaraları çok fazla denk geliyor"

Şenel, yaz aylarında hayvanlarda en fazla karşılaştıkları sağlık durumuna ilişkin, "Özellikle kedilerin yüksekten düşmesi. Onlar evde yaşıyorlarsa pencereden, balkondan, sokağa erişimleri varsa ağaçlardan çok fazla düşüyorlar, trafik kazasına maruz kalıyorlar. Çoğunlukla yüksekten düşmeye ya da motorlu taşıt çarpmasına bağlı travmalarla karşılaşıyoruz. Hayvanların birbirleriyle yoğun etkileşiminden dolayı ısırık, tırmık yaraları çok fazla denk geliyor" açıklamasını yaptı.

Hayvan hastanesinde 14 alt branş kliniği bulunduğunu hatırlatan Şenel, bunlardan acil ve yaban hayvanları kliniklerine getirilen hayvanların tedavisine anlık olarak başlandığını ifade etti.

Şenel, fiziksel travmaya maruz kalan hayvanların tedavisinin uzun sürdüğünü dile getirerek, "Hastanemizde yürüttüğümüz süreçlerde gün içinde hizmetlerini sunup çoğunlukla hayvanları sahipleriyle birlikte evlerine uğurlayıp günlük ziyaret şeklinde sürdürüyoruz" cümlelerine yer verdi.

"Sahipsiz yaralı hayvanlar için 153 hattını arayarak ihbarda bulunabilirler"

Vatandaşların yaralı olarak buldukları hayvanlarla ilgili yardım duygusunun kendilerinin çok önemsediği bir husus olduğunu anlatan Şenel, "Sokakta yaşayan kedi, köpek gibi hayvanlar bir yaralanmaya maruz kaldıysa vatandaşlarımız bulundukları her ilde belediyelere ait olan 153 hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Ankara'da yapılacak ihbarlarla alakalı olarak, belediyelerle protokolümüz olduğu için gereksinim duydukları hayvanları bize getiriyorlar ve buradaki süreçlere ilişkin tüm maliyet ilgili belediyeler tarafından karşılanıyor" dedi.

"Üçüncü kattan balkondan aşağıya düştü"

Balkondan aşağıya düşen British cinsi 'Karamel' adlı kedisini Hayvan Hastanesi'ne getiren Zeliha Sevil de şöyle konuştu:

"Kendisi 5 aylık. Yaklaşık 1 buçuk ay önce sahiplendik. Üçüncü kattan balkondan aşağıya düştü. Sol patisinde tarak kemiğinde dört tane kırığı vardı. Bir hafta önce ameliyat oldu. İlk defa hayvan sahiplendiğimiz için Ankara Üniversitesi'nin böyle bir hizmeti olduğunu bilmiyorduk. Daha süreç devam ediyor, pimlerin alınması iki ayı bulacakmış. Ondan sonra bakacağız artık, düzelir dediler. Başındaki başlıktan çok rahatsız ediyor, bir de sargı içerisinde. Kendisi bebek olduğu için biraz yaramaz. O yaramazlıklarını yapamadıkları için bir haftadır küskünce yatıyor." - ANKARA