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Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk "Paşa"

İhlas Haber Ajansı - Cihan Kizir - Yerel
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Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk "Paşa" Adıyaman Hayvan Pazarında 1 ton 50 kilo ağırlığında bulunan 'Paşa' isimli tosun, alıcılarını bekliyor.

Hayvan pazarının gözdesi: 1 tonluk "Paşa"

ADIYAMAN - Adıyaman Hayvan Pazarında 1 ton 50 kilo ağırlığında bulunan 'Paşa' isimli tosun, alıcılarını bekliyor.

Ağırlığı ve cüssesiyle Adıyaman Hayvan pazarının gözdesi olan 'Paşa' isimli tosun, bir araba fiyatına satışa çıkarıldı. 70 Bin TL değerinde olan Paşa isimli tosun, vatandaşların da dikkatini çekiyor.

Sayılı günlerin kaldığı Kurban Bayramında hayvan pazarında bulunan büyükbaş kurbanlık fiyatları 20 bin TL'den 70 bin TL'ye kadar yükselirken pazarın en pahalı kurbanı olarak ise Paşa yer alıyor. Paşa isimli tosuna gece gündüz gözleri gibi baktıklarını dile getiren hayvan sahibi Hacı Yusuf Kaplan, "Pazarın gözdesi Paşa'dır. Paşa 2 yaşında ve 1 ton 50 kilo ağırlığında. Kendisini 70 bin TL'ye satıyoruz. Gelip bakan ve seven çok ama bu parayı verebilecek henüz kimse çıkmadı. Paşa burada alıcılarını bekliyor" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Cihan Kizir - Yerel

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