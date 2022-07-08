Hayvan pazarında koyunlar ultrason cihazıyla kontrol edildi

Bilecik'te hayvan pazarın en yoğun gün olan arife günü başta koyun olmak üzere dişi hayvanlar ultrason cihazıyla hamilelik kontrolü yapıldı.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Osmangazi Mahallesi girişinde kurulan kurbanlık satış alanını gezerek, vatandaşlarla bir araya geldi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ile birlikte alanı gezen Başkan Yardımcısı Gürses, vatandaşlara hayırlı kazançlar temennisini iletti.

Bilecik Belediyesi'nin ilgili tüm birimleriyle görevlerinin başında olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı Gürses, "Pazar alanında Veteriner İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer birim çalışanlarımız, görevlerini gerçekleştiriyor. Kurban satan ve alan vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Veteriner İşleri Müdürlüğündeki arkadaşlarımız kurbanlık hayvanlarında gebelik testi de uyguluyor. Diğer yandan ilaçlama Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ekiplerimiz bayram boyunca şehrimizin dört bir köşesinde ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirecek" dedi.

"Pazarda gebelik testi, kulak küpesi ve sağlık kontrolleri yapılıyor"

Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı ise, birimdeki tüm çalışanlar olarak, vatandaşların sağlıklı ve güvenli şekilde kurban satış ve alış işlemlerini yapmaları için alanda olduklarını belirterek, "Kurban pazarında gebelik kontrolü, kulak küpesi ve sağlık kontrolünü yapıyoruz. Halkımıza iyi bir hizmet sağlamaya çalışıyoruz. Hayvan pazarında ya da başka bir noktada kaçan hayvan olursa yakalama timimiz de görev başında olacak. Bu konuda vatandaşların bizlere haber vermesi yeterli olacaktır" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel