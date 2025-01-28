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Hayrettin Güzbey Yeniden Başkan Seçildi

Hayrettin Güzbey Yeniden Başkan Seçildi
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Afyonkarahisar Kuyumcular ve Sarraflar Derneği'nin genel kurul toplantısında mevcut başkan Hayrettin Güzbey, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Afyonkarahisar Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Hayrettin Güzbey yapılan genel kurul sonrası yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Divan oluşumunun ardından faaliyet raporu ve denetim raporlarının değerlendirmesi yapıldı, Faaliyetlerin ibrasının ardından seçimlere geçildi.

Genel kurulda mevcut başkan Hayrettin Güzbey, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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