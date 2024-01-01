Hayrabolu'da pastadan altın çıktı

Hayrabolu'da aldığı pastadan altın çıkan vatandaş şaşkına döndü.

Hayrabolu ilçesinde bir pastane işletmecisi müşterilerine sürpriz yaparak bazı pastaların içine gram altın koydu.

Pastane sahibi Abdurrahman Gören, hem satışlarını arttırmak hem de yılbaşında müşterilerine sürpriz yapmak için amacıyla pastaların içerisine 6 adet gram altın koyduklarını söyledi.

Satın aldığı pastanın içerisinden altın çıktığını gören Üzeyir Çiftçi şaşkına döndüğünü belirtti. Çiftçi, evde kestiği pastanın içerisinde altını görünce mutlu olduğunu belirterek, bu sevincini pastane sahibiyle paylaşarak, kendisine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ