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Hayrabolu'da Öğrencilerden Anneler Günü Klasiği: Duygu Dolu Video

Hayrabolu'da Öğrencilerden Anneler Günü Klasiği: Duygu Dolu Video
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Doğanbey İlkokulu 1-A öğrencileri, Anneler Günü için hazırladıkları video ile annelerine olan sevgilerini ifade etti. Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık, bu tür etkinliklerin çocukların duygularını ifade etmeleri ve özgüvenlerini geliştirmeleri açısından önemli olduğunu belirtti.

Hayrabolu'da minik yüreklerden Anneler Günü videosu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde bulunan Doğanbey İlkokulu 1-A öğrencileri, Anneler Günü dolayısıyla özel bir video hazırladı.

Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık rehberliğinde hazırlanan özel video, öğrencilerin annelerine olan sevgisini samimi ve içten ifadelerle yansıtıyor.

Hazırlanan videoda çocuklar, annelerine olan duygularını şarkılar ve kısa mesajlarla ifade etti. Öğrencilerin sevgi dolu sözleri izleyenleri hem duygulandırdı hem de gülümsetti. Video sınıfta izlenirken duygu dolu anlar yaşandı.

Sınıf öğretmeni Berna Kırbıyık, "Çocuklarımızın duygularını ifade etmeleri, özgüvenlerini geliştirmeleri açısından bu tür etkinlikler çok önemli. Anneler Günü vesilesiyle onlara sevgilerini özel bir yolla anlatma fırsatı sunduk. Hepsiyle gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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